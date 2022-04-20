俄羅斯將目標轉移至烏東地區，近日也加大攻勢，雙方激戰地點逐漸靠近烏東人口稠密區，讓烏克蘭當局緊急疏散盧甘斯克（Lugansk）與頓內茨克（Donetsk）地區的居民。目前烏東由烏克蘭控制的克拉莫托斯克（Kramatorsk）、斯拉夫揚斯克（Slovyansk）、北頓內茨克（Severodonetsk）都成了鬼城，幾乎所有商店和公司都關門，僅剩少數公寓還有人居住。

北頓內茨克（Severodonetsk）（圖/路透）

克拉莫托斯克（Kramatorsk）市

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，目前有兩個擁有約 60 輛坦克的俄羅斯戰術小組經過三天的戰鬥後成功突破了烏克蘭的防線，並佔領了盧甘斯克地區的克爾米納鎮（Kreminna）。俄羅斯軍隊正試圖從克雷明納穿過森林地區向斯洛維揚斯克方向推進。

盧甘斯克（Luhansk）州長海岱（Serhiy Haidai）說:「沒有時間思考了，離開!數千名克爾米納鎮居民沒有撤離，現在成了人質。」他說，疏散不是強制性的，這是撤離，不是驅逐。

盧甘斯克（Lugansk）地區一所學校（圖／路透）

烏克蘭的增援部隊正從中部前往頓巴斯；在斯拉夫揚斯克，軍人開始多過平民，他們囤積好物資後準備應戰。在盧甘斯克，俄羅斯的炮擊破壞主要供電設施之後，目前多數城鎮沒有電力。

斯洛維揚斯克對雙方都具有很高的象徵意義。頓巴斯衝突始於 2014 年，當時由前 FSB 情報服務上校領導的俄羅斯退伍軍人佔領了當地政府。幾週後，烏克蘭的軍事攻勢奪回了斯拉夫揚斯克和附近的克拉莫托斯克，但未能奪取該地區的主要城市頓涅茨克和盧甘斯克。

斯拉夫揚斯克（Slovyansk）多數人都已逃離

儘管軍人們頻頻喊話要居民撤離，但效果並沒有特別好。有的居民不相信俄軍會殺害平民，也有的人擔心逃跑的話家中會遭到洗劫；也有的人不願拋棄親人或家鄉。目前斯洛楊維斯克與克拉莫托斯克雖還未遭到砲擊，但是該鎮也在俄軍的射程範圍之內，月初時俄羅斯砲擊了克拉莫托斯克的火車站，造成57人死亡。