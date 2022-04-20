近期本土疫情升溫，隔離的人數也增多。有民眾致電1922詢問，為照顧染疫家人而請假的補償要件。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今提出解答，若是為了照顧身障者、失智症等生活無法自理者，而沒有領到薪資，即可申請防疫補償。

陳時中表示，所謂的生活不能自理者，包含國小學童（12歲以下）、長照2～8級失能者、失智者、日間照顧的身障者，聘雇外勞而外勞不在者、就讀國高中的身障者。若照顧生活不能自理的隔離、檢疫家屬，而請假無法工作，沒有領到薪資，就能領取防疫補償。