音樂才子謝和弦出道以來，創作歌曲表現亮眼，極具舞台魅力，向來個性率直的他，得知女藝人徐小可開直播時，不滿停課防疫政策、怒譙陳時中指揮官，遭到大批網友罵翻天，也隨即發文挺徐小可，同時宣布從政，引來AV導演圤智雨放話助陣，還說只要謝和弦選上台北市議員，就送上百份雞排和知名女優孟若羽的謎片，引發巨大騷動。

謝和弦力挺徐小可，還趁勢宣布要從政。(圖／謝和弦 FB)

謝和弦私生活爭議不斷，近來與前妻莉婭離婚風波後不久，就傳出女方有孕的消息，本月1日更發文自嘲經歷無法超越任何愚人節玩笑，緊接著17日徐小可遭到網友猛烈圍剿後，謝和弦在臉書暴怒指出為何藝人不能每天批評政府，狠嗆：「今年11月就要從政進議會，X爆你們那些政治人物啦」，雖然看似在開玩笑，仍有不少網友大表贊同。

然而，這項驚人消息傳開來後，謎片導演圤智雨在臉書表示，因謝和弦形象不佳，說要從政肯定不會選上，不過也搞笑指出：「如果他選得上台北市議員，那我送500份雞排+100份孟若羽最新AV免費下載碼，大家知道我說到做到的，但大前題就是，謝和弦要選上」，似乎嘲諷謝和弦不可能進入議會。

網友看到選上福利這麼豐富，留言寫下：「依我的直覺，其實你在助選」、「這下真的好選擇！」、「阿扣我一定投，為了雞排和免費下載」、「又不是傻了，當然支持阿扣」、「歪理看著看著反而覺得有道理了」幽默言論笑翻眾網友。