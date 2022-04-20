年底縣市長選舉綠營要派誰出戰北市，外界盛傳衛福部長陳時中將出馬參選，另一位熱門人選、前交通部長林佳龍也被傳有意選北市，近期同樣動作頻頻。林今（20）日出席「觀光首都，台北世界好」論壇時，鬆口參選北市「準備中」。

外傳總統蔡英文曾當面徵詢林佳龍回鍋參選台中市長，林回應，總統曾徵詢他對所有縣市提名的意見，那當然也包括台中啊，但他其實半年前就已在黨內的各種聚會當中，表達不會回鍋台中參選的立場，並鼓勵在準備的人，可以更積極的表態，「總統也知道我的態度，也非常的尊重」。

被媒體問到台北市長的部分是否在準備中，林佳龍表示，台北市會跟新北、桃園連動做考量，他曾講過「成功不必在我、成功一定有我」，那也可能會被列為一個選項，他有在準備中。

林佳龍強調，在他個人的從政的經驗中，從來都是以人民能夠感動，黨能夠團結作為參政的出發點，這一次也會通盤考量各種情況。

對於林佳龍志在北市，但民進黨內多數人期盼他選新北，加上不願回鍋台中而是扶持子弟兵，被黨內同志批評是「一人卡三都」。林重申，很早之前就與黨內台中的立委，以及選對會的成員表達他不會爭取台中，沒有卡任何一都的問題。