苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣20日新增16例本土確診案例，其中8例為居隔期滿或匡列採檢確診， 8例都是因症狀、有足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮到醫院採檢確診，縣府目前持續疫調中。

苗栗縣府衛生局指出，確診16位有移工3例，其中9位男性、7位女性，年齡分布22到67歲，分布地區為竹南鎮9例、頭份鎮3例、後龍鎮2例、三義鄉1例、卓蘭鎮1例，目前都安排收治醫院或集中檢疫所治療中。

確診者足跡遍布苗栗市、後龍鎮、竹南鎮、通霄鎮、頭份市、三義鄉、苑裡鎮、卓蘭鎮等8個鄉鎮市，足跡多是超商、餐廳、市場等地，還有確診者15到18日期間搭乘台鐵，目前相關足跡都已清消。

昨19日李綜合、重光、慈祐醫院PCR採檢站共採檢1138 人，2人陽性、其他陰性。因應社區感染風險增加，篩檢站持續開設，時間地點為4月20到22日上午8點至中午12點，以及下午1點至下午5點，在竹南鎮大厝里活動中心常設3天，由為恭醫療團隊進駐。

另，大千醫院及李綜合醫院急診室旁開設篩檢站時間地點為4月20日下午2點至晚上6點，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。