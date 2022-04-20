昨天在NBA場上獨行俠以110：104擊退爵士，此戰他們仍缺少當家王牌東契奇(Luka Doncic)，但靠著布朗森(Jalen Brunson)轟下41分配上克利伯(Maxi Kleber)的25分，獨行俠打出漂亮一戰。而今天陣中傳出好消息，據查拉尼亞(Shams Charania)報導，東契奇有機會在第三或第四戰復出，球隊有望再添保險。

Sources: There’s optimism Dallas Mavericks star Luka Doncic will return for Game 3 (Thursday) or Game 4 (Saturday) vs. Jazz. The calf strain that Doncic suffered on April 10 is improving and workouts over next two days could determine comeback timing. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 19, 2022

據知名記者查拉尼亞表示，東契奇將在第三場(週四)或第四場(週六)對陣爵士的比賽中回歸，對此持樂觀態度。東契奇在4月10日遭受的小腿拉傷正在改善，接下來兩天的訓練可能會決定復出的時間。這對獨行俠無疑是大好消息，前一場他們在缺少東契奇的狀況下獲勝，如今迎來他的回歸戰力會更堅強。

其實獨行俠在系列賽首戰也打得不差，當時他們僅以93：99些微差距輸球，那場比賽布朗森也砍下全隊最高的24分，外帶7籃板5助攻，丁維迪(Spencer Dinwiddie)則拿下22分，不過難敵內外戰力堅強的爵士，讓戈貝爾(Rudy Gobert)抓下17顆籃板。而昨天戈貝爾繼續抓了17籃板，但布朗森以更高的命中率彌補了空缺。

東契奇本季為球隊出賽65場比賽，平均貢獻28.4分9.1籃板8.7助攻，投籃命中率45.7%、外線35.3%、罰球74.4%，除了得分以外他能為球隊做出太多貢獻，可以找尋隊友空檔給出妙傳，更是執行致命一擊的最佳人選，季中送走波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)後他的重要性無法言喻，若早日復出肯定能讓獨行俠吞下定心丸。