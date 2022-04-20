等不到隔離通知？ 陳時中重申「自主應變」原則

本土個案數持續上升，疫調匡列速度趕不上病毒傳播的速度，有些民眾不知道自己是否會被匡列隔離，詢問相關單位只獲得罐頭回覆，衍伸生活上的不便。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最近多次對此回應「大家應有自主應變能力」，引發民眾不滿。

陳時中今天說明，如有近距離、無適當保護、15分鐘以上就屬於密切接觸者，需要隔離10天並接受採檢，陽性就要進入醫療體系（如居家照護、檢疫所、防疫旅館或醫院），如為陰性則須注意自身症狀，有症狀就快篩，陽性則進一步做PCR檢驗。他提醒，如果隔離通知還沒有到，可根據以上的原則做自主應變。

至於「接觸者的接觸者」，也就是曾經與密切接觸者接觸的民眾。陳時中說明，應先進行自我健康監測，沒必要的行程別去、避免聚餐聚會，必要的行程則沒關係。如密切接觸者檢驗陰性，就能解除自我健康監測，如果密切接觸者是陽性，則會變成個案的接觸者。