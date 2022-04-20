潘懷宗接獲民眾投訴，位於市民大道泰國貿易經濟辦事處旁的昌隆 198公園內常有民眾餵食野鴿麵包屑，造成滿地髒亂及鴿糞。（潘懷宗提供／楊亞璇台北傳真）

潘懷宗接獲民眾投訴，位於市民大道泰國貿易經濟辦事處旁的昌隆 198公園內常有民眾餵食野鴿麵包屑，造成滿地髒亂及鴿糞。（潘懷宗提供／楊亞璇台北傳真）

潘懷宗接獲民眾投訴，位於市民大道泰國貿易經濟辦事處旁的昌隆 198公園內常有民眾餵食野鴿麵包屑，造成滿地髒亂及鴿糞。（潘懷宗提供／楊亞璇台北傳真）

潘懷宗接獲民眾投訴，位於市民大道泰國貿易經濟辦事處旁的昌隆 198公園內常有民眾餵食野鴿麵包屑，造成滿地髒亂及鴿糞。（潘懷宗提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員潘懷宗指出，餵食野生動物可能造成動物群聚，剩餘食物殘渣導致環境髒亂及引發人畜共通疾病的風險，但北市針對餵食野生動物10個月僅開罰4件，炮轟無力遏止野鴿群聚。

潘懷宗接獲民眾投訴，位於市民大道泰國貿易經濟辦事處旁的昌隆198公園內常有民眾餵食野鴿麵包屑，造成滿地髒亂及鴿糞，而該區域也時常可見鴿子掉落路中影響交通甚至遭輾斃，長期野鴿群聚造成民眾困擾。

潘懷宗指出，動保處於2020年委託國立台灣大學進行北市野鴿群集之處進行調查，盤點出北市有 75 處野鴿群聚地，其中以關渡宮的 371 隻數量最多，其次是大安森林公園 222 隻，而前 20 處中過半數為公園處所管理之公園廣場，因公園內時常可見民眾餵食野生動物。

潘懷宗說，從去年6月起，北市就針對在公園內餵食野生動物開罰1200元到6000元罰鍰，但迄今10個月來餵食野生動物遭公園處開罰僅4件。

此外，對於公園餵食野鴿食物未清除，僅能依 《廢棄物清理法》開罰。潘懷宗表示，據統計北市 2018年起迄今餵食鴿鳥汙染環境遭開罰就有153 件，但根本無濟於事。

他說，部分民眾濫用愛心灑滿食物餵養鴿群，不僅助長 鴿群增生，更導致環境髒亂孳生蟲鼠，民眾所投訴的位置滿地麵包屑多日未見處理，更遑論如何取締餵食鴿鳥引發髒亂問題。

潘懷宗說，野鴿群聚氾濫可能造成環境衛生、疫病傳播、噪音，甚至壓迫珠頸斑鳩等原生族群之生存，動保處應研擬具體辦法來遏止野鴿族群再擴大，而非僅消極依靠其他局處協助。

對此，動保處表示，近年都有持續宣導未餵食野鴿，盼減少民眾任意餵食野鴿習慣，若遇野生動物應遵守「不干擾、不接觸、不餵食」，因人類餵食會讓野生動物族群增加，若數量增加會導致原本棲地無法負荷，就會擴張到民眾所居住環境及地點。

公園處表示，針對民眾在公園內有餵食野鴿行為，因公園巡查員到場時，餵食野鴿民眾早先離去，較難立即取締，且開立罰單需有個資，但公園處巡查員無強制取得個資的權力，造成罰處上的困難，但近期都有持續加強取締，針對累犯，將會同警察取得個資開罰。

公園處表示，依「台北市公園管理自治條例」，餵食野鴿可裁罰民眾新台幣1200元至6000元，考量民眾可能是愛惜動物心態，基本上會先勸導再開單。