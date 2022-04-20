俄羅斯對烏克蘭發動戰爭將近兩個月，東華大學教授施正鋒今表示，美國眾議院議長裴洛西前日計畫訪台，終究以疑似感染新冠肺炎為由取消，背後當然有不願意與中國火車對撞的考量，而原先的盤算未嘗不是幫忙同黨的拜登總統護盤，所以對於敵人要防範，對於朋友更要戒慎小心。

施正鋒指出，俄烏戰爭將近兩個月，攻勢由基輔轉向烏東地區，也就是希望能鞏固前蘇聯的重工業區，特別是先前承認的兩個自行宣佈獨立的共和國頓內茨克、及盧甘斯克。在莫斯科的圖謀中，最穩當的安排是循克里米亞之例順勢併吞，退而求其次，要是烏克蘭能保證相當程度的自治也可以接受，也就是某種緩衝區的安排。

他說，由於美國領頭提供武器給烏克蘭、加上對俄羅斯進行經濟制裁，莫斯科顯然已經陷入泥淖。

他指出，戰爭開打以來，「今日烏克蘭、明日台灣」的說法甚囂塵上，美國總統拜登上台後，去年片面從阿富汗撤軍，大家難免對美國的防衛承諾有所懷疑。也因為如此，近來相繼有美國代表團前來台灣訪問，用來宣示台美關係「堅若磐石」。

他說，對俄羅斯人來說，要是烏克蘭無法合併、或成為勢力範圍，至少也要維持無害的中立。對中國來說，台灣是中國不可分割的一部份，終極目標是「一國兩制」，所謂「九二共識」，也就是「一個中國、各自表述」，因為香港送中不再有市場，「一個中國」框架恐怕一時也難有解釋空間。

他認為，儘管烏克蘭與美國有正式的外交，而台灣與美國的關係則架構也有曖昧的『台灣關係法』，然而，兩者對於俄羅斯、及中國的威脅不可同日而語。

他說，烏克蘭加入北約算是對俄羅斯的逼近。相較之下，美國在冷戰時期對共產國家採取圍堵，台灣雖是防止中國擴張的第一島鏈一環，表現防衛性的姿態，比較像是冷戰時期的古巴。

他說，美國對俄烏戰爭的回應可以看出，是打算以代理人戰爭的方式拖垮俄羅斯，可見台灣近年的軍購、及徵兵的調整，應該也有類似的作戰思維。

他說，從「重返亞洲」到「印太戰略」，美國劍指中國，即使短期內有聯手對抗俄羅斯的期待，長期則有終需一戰的心理準備。然而美國的國家利益未必一定與台灣一致，萬一美中有一些默契，難免複製當年棄台的作法，台灣不能一廂情願，畢竟，國際條約的「保障」都能棄之如敝屣，更何況「保證」。

他說，烏克蘭的前車之鑒是安內才能攘外，要是當權者能跟烏東俄裔、或操俄語者取得適度的妥協，包括語言政策、及調整為聯邦制，俄羅斯就沒有動兵「維和」的藉口，老百姓就不會流離失所，可惜抓得越緊流掉越多。

他還認為，烏克蘭獨立以來，親蘇、親歐勢力一直相持不下，當然讓外力有介入的空間。原本加入歐盟、及北約是為了要嚇阻俄羅斯的擴張，卻被認為是拉幫結派、侵門踏戶，應該是始料未及。