國立海洋科技博物館與學校合作舉辦「雙語烹飪課程」。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

海科志工老師王桂涵接手傳授烹調技巧，指導學生製作多項海味料理。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館呼應政府推動雙語政策，首次與學校合作舉辦「雙語烹飪課程」，聘請海洋大學教授，全程用英文帶領高中生認識廚房器具及海鮮食材，並親手烹飪海味菜餚。館長陳素芬表示，希望透過此方式讓學生展開全方位創意學習與體驗。

陳素芬表示，雙語烹飪課程由國立台灣海洋大學、基隆女中共同合作，全程均以英文進行互動與溝通，學員在老師教導下，親手烹調出可口的海味菜餚，再進行分享與介紹，參與學員不僅有機會學習美味的海味料理，更能從英語的互動與實戰運用，體驗生活與學習共融的模式和挑戰。

海科館進一步說明課程內容，海洋大學老師嚴佳代率先進行英文講解；再由海科志工老師王桂涵接手傳授烹調技巧，指導學生製作多項海味料理，包括海苔包飯、糖醋明蝦、白雲綠花椰、海鮮濃湯等；其中糖醋明蝦及海鮮湯，更以永續海洋為概念，選擇資源恢復快、生活史短，且為海科館養殖的白蝦，做為課程運用的食材。

基隆女中學生參與課程後，分享心得表示，透過生態廚房活動，不僅可實際運用與學習在課本上較少接觸，但很生活化的英文詞彙，更能習有烹飪技巧、了解永續利用海洋資源的知識，真是一舉數得，直呼將來有機會一定要為家人下廚習得的美味餐點。

海科館指出，希望未來能與各個高中合作，將有趣又生活化的雙語海洋教育課程推廣出去。此外，館內也與社區大學環教課程結合，從戶外田野踏察，到進入生態廚房，了解海洋食材的運用及烹飪，盼在海洋資源日漸匱乏情況下，藉由生態廚房推展各項海洋教育。