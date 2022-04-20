近來物價齊漲、勞工實質薪資倒退嚕，外界關心基本工資是否會調整，勞動部部長許銘春認為，是否要調整基本工資待第三季討論現在談仍言之過早，但目前的通膨是因為戰爭因素或是長期原物料趨勢，戰爭會結束但如果是原物料長期上漲也要適度反映，否則會減損勞工實質購買力。

勞動部部長許銘春今天中午接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪。

許銘春表示，剛上任時的基本工資月薪為2萬2000元，至今已達2萬5250元，時薪從140元調整至168元，基本工資為用來照顧邊際勞工維持生活所需。

至於近期我國恐怕面臨通貨膨脹危機，基本工資是否要調整呢？許銘春說，「目前仍言之過早」，要不要調整待第三季討論，當是原物料因為產業鏈長期上漲也要適度反映、照顧實質購買力、讓勞工買的起，相信勞資政策委員會參加如GDP、CPI等指數，如果通膨是長期供應鏈的問題，委員也會照顧弱勢勞工實際購買力，畢竟不調等於是減薪。

至於是否會繼續紓困？許銘春說，勞動部從疫情以來，包括就安基金、特別預算已投入1668億元，幫助591萬勞工、74萬個事業單位，如果特別條例延長，安心就業、充電再出發、安心即時上工等也會延續。