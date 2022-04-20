台灣電力公司龍潭超高壓變電所(E/S)儲能設備系統案，今天公布由東元(1504)團隊以新台幣26億元得標，東元董事長邱純枝表示，龍潭超高壓變電所(E/S)儲能設備系統屬於國家重要等級建設，能夠得標承攬統包工程，主要是東元除了擁有大型儲能系統的建置能力與經驗，團隊中更結合國際儲能龍頭Fluence一起加入，未來可望協助台灣穩定供電與永續服務。

配合2025年再生能源目標，台電規畫在自有場地建置160MW儲能案場，其中，龍潭超高壓變電所儲能系統是全台規模最大的案場，裝置容量在全台29個超高壓變電所當中，位居首位；規模達60MW占比台電自建儲能容量37.5％，也是全台345KV超高壓輸電線路的重要節點。

東元表示，全案今年4月開工，2023年完工啟用。案件囊括提供台灣電力系統的輔助服務與穩定作用，將有利於超高壓變電所與儲能系統介面整合與測試，使電力系統更加安全可靠。邱純枝指出，未來離岸風電大量加入台電系統後，儲能系統在電網穩定性將扮演重要角色，東元在風、儲市場所累積的豐富經驗以及具備的專業能力，將攜手國際合作夥伴，參與台灣能源轉型。

另一方面，東元與Fluence自2020年以來，在台灣儲能市場展開合作，此次東元引進Fluence的加入，也是優於其他競標廠商的有利條件之一。Fluence有超過14年的儲能產品建置營運經驗，依據2021年IHS Markit全球市調報告，該公司位居國際儲能市占率的第一名，目前已建置或簽約的儲能系統超過4.25GW，遍及全球30個市場的150多個案場，提供的運維服務超過2.9GW。

東元近年持續投入再生能源市場，於2015年跨足儲能領域，完成多起國內外的儲能系統案件，且連續三年取得離岸風電陸上變電站統包工程，累積約2GW，市占率已達35％。其中彰芳西島風場第一期的100MW陸上變電設備，已成功加入台電系統。