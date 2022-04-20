台南市1周來增加157起本土病例，校園停課班級數也浮動增加，今天共18校、33班有學生遭匡列，班級停課1天，另外，全校停課的則有忠義國小、大光國小、崇明國中。其中，崇明國中昨深夜1名學生確診，該生密切接觸者多達13班，校方緊急宣布今明2天全校停課。

教育局指出，目前停課的33班級均為學生遭匡列，因此，匡列學生的班級採預防性停課1天，有3校則為全校性停課，其中，大光國小昨天跟今天停課，因學生採檢均為陰性，明天就能復課。

新增全校停課的崇明國中，則於昨天深夜傳出1名學生確診，因該名學生密切接觸者多達13班，因此，全校預防性停課2天。

至於忠義國小學生則因參加教育部在台東舉辦「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」，傳出學生確診，因合唱團學生分散各班，校方原本宣布18、19日全校停課2天，但20日又增加確診人數，校方延長停課到22日，25日復課；合唱團確診學生班級28日復課，19日新增確診學生班級29日復課。