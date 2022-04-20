農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人也一同見證封櫃啟航。（呂妍庭攝）

嘉義縣打貓果菜生產合作社的鳳梨，在銷日前會去除冠芽再包裝。（呂妍庭攝）

嘉義縣打貓果菜生產合作社與Farmind株式會社、奧爾瑪行銷公司、全日物流公司合作，建立一套國際鮮果輸送系統，未來會以物流籃包裝已去除冠芽的鳳梨。（呂妍庭攝）

農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人一同了解物流籃的運送系統。（呂妍庭攝）

農委會主委陳吉仲、立委陳明文在體驗截切鳳梨後，馬上吃起新鮮鳳梨。（呂妍庭攝）

陳姓鳳梨農現身會場，表示要向農委會主委陳吉仲陳情。（呂妍庭攝）

陳姓鳳梨農現身會場，表示要向農委會主委陳吉仲反映狀況。（呂妍庭攝）

搶攻日本鳳梨消費市場，在農委會輔導下，嘉義縣打貓果菜生產合作社與Farmind株式會社、奧爾瑪行銷公司、全日物流公司合作，首創建立一套國際鮮果輸送系統，以除冠芽鳳梨、物流籃和冷鏈配送打造一條龍外銷模式，將台灣鳳梨直送日本截切場，不但節省15％包裝成本，貨櫃載運量也提高，農委會主委陳吉仲說，只要鳳梨外銷日本達到3萬噸，之前依賴大陸單一市場的問題就能獲得解決。

去年3月大陸暫停台灣鳳梨銷陸後，農委會積極搶進日本市場，去年成功銷日1萬8000噸，今年則設下3萬噸目標，但因新冠肺炎疫情，紙箱原物料價應緊縮、製作成本上漲，於是台日業者共同合作，建立一套國際鮮果輸送系統，捨棄傳統紙箱，改採可重複使用的循環物流籃盛裝鳳梨。

嘉義縣打貓果菜生產合作社主席陳映延說，產地的集貨場會先將鳳梨去除冠芽後再行包裝裝櫃，全程冷鏈運送，抵達日本後就直接進入當地的鳳梨截切場，至於循環物流籃租賃公司則提供物流籃就地回收、清洗與直送台灣包裝場的服務。

陳映延指出，物流籃和除冠芽截切用鳳梨銷日都是首創，尤其改用可重複使用的物流籃，原本紙箱一箱可裝10公斤，現提高到17公斤，少了紙箱支出和部分關稅，反而成本降低，尤其日本切塊鳳梨占市占率8成，整顆鳳梨僅2成，有了新的作法，就要全力進攻新藍海，而今年日本訂單也比去年多了30％。

陳吉仲說，4年前鳳梨曾出現產地價每斤分級收購價1元、3元和5元狀況，但從那年起，農委會造起工，外銷、加工、內銷、冷鏈全部動起來，讓不只鳳梨，所有農產品價格都維持在農民可以接受的水準，尤其鳳梨外銷是件困難的事，現建立這套系統，從生產、分級包裝到透過全日物流送到日本，每個環節不能斷、都要做好，才能繼續維持住日本的外銷市場。

陳吉仲表示，鳳梨銷日首度採用循環物流籃，因紙箱愈來愈貴，接下來北農也要把紙箱改塑膠籃，只要北農做得到，其他批發市場，甚至產地都做得到，更承諾，未來產地分級包裝場等，如有設備要升級，農委會會全力協助，甚至加碼更多。

農委會指出，去冠芽鳳梨抵達日本立刻進行截切，可確保品質，也符合日本消費購買習慣，同時節省包裝耗材和冠芽廢棄物處理費，至於傳統紙箱以海運換算，40呎貨櫃搭配棧板約裝載1365只紙箱，約14噸含冠芽鳳梨，但改用循環物流籃，每櫃可裝1000只物流籃，約17噸含冠芽鳳梨。

今陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人也一同見證封櫃啟航，不過活動中出現小插曲，現場有陳姓鳳梨農現身陳情，並批農委會過度重視外銷市場，指台灣一萬公頃農地生產50萬噸鳳梨，外銷市場占2、3萬噸，政府卻拿95％的錢去照顧4％外銷市場，結果現產地收購價才2元、4元和7元，根本不夠一甲地50萬元成本，要求政府落實照顧農民，「讓內行的來做」。