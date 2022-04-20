疫情持續升溫，全國新冠肺炎本土確診病例20日高達2386例，台中市昨日50例，今日新增到76例，台中市長盧秀燕下午4時將主持防疫記者會，向市民報告疫情現況。

台中市在這波疫情中，確診案例再度創下新數據，今日本土確診案例達76例。

市府統計，到昨日為止，台中市12歲以下確診者累積30例，其中19日新增通報3例、已出院5例、與家長一起入住集中檢疫所5例、住院中17例，皆為輕症或無症狀，無中、重症患者，市府會請醫療院所積極治療。

由於幼童抵抗力較弱，衛生局長曾梓展呼籲家中成人減少群聚移動，避免染病給家中幼童，盡量不要帶孩子們到人口密集等高風險地方，降低感染風險。

此外，針對家用快篩試劑領用，衛生局表示，民眾可自行至藥局、藥粧店或便利商店購買，若居家檢疫或居家隔離者衛生局會發放，目前有61家醫療院所自願參加疾管署發放快篩試劑的定點服務，看病後由醫生診斷發放，返家後自行檢驗，再回報篩檢情形。

若篩驗結果呈陰性則自主管理，並將篩劑用塑膠袋裝袋封好，當一般垃圾丟棄即可；若篩驗結果呈陽性，又為居家檢疫或居家隔離者，務必立即通報衛生局或1922處理，一般民眾則請盡速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，篩劑交由社區篩檢院所處裡，切勿搭乘大眾運輸系統。