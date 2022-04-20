新冠肺炎疫情持續升溫，本土連續多日確診案例都飆破千例，圖為民眾領取快篩試劑並進行快篩。（陳俊吉攝）

台北市今起全面實施輕症確診者居家照護，相關藥物將透過社區藥師親送到府，市議員耿葳質疑，全市僅有3分之1、211間藥局願意加入送藥行列，面對每日劇增的確診民眾，未來恐出現量能不足、陷入藥師荒的情況。

耿葳指出，目前台北市確診者、居家隔離者隸屬於北市衛生局權管，過去曾有單親媽媽與幼兒同住，但媽媽為居家隔離者，幼兒也只能跟媽媽一起在家，起料隔離期間幼兒發生皮膚嚴重過敏，經視訊診療、開立處方籤後，卻發生無人幫忙送藥的問題。

耿葳表示，當時地方的健康服務中心強調，他們只負責居隔者本人，居隔者的家人不在負責範圍內，也沒有人手可協助送藥。即使陳情人求助市府其他單位，卻得到居隔者屬衛生局負責，其他單位也無法協助，讓居隔者同住家人成為照護系統的孤兒。

耿葳感嘆，上述案例發生在疫情較為趨緩之時，如果換到現在，假使連確診者的送藥服務都陷入藥師荒，那與確診者同住的家人或幼兒，甚至台北市目前9636位居隔民眾與6748位居檢民眾未來的用藥、送藥機制又該如何被啟動呢？

她也以過往案例為鑑，向市府提出三點訊問，一是確診者與日俱增，藥師人手不足，送藥到府哪個局處可以協力接手，第二是藥師防疫裝備是否充足，如何避免讓藥師陷染疫風險，最後則是詢問居隔者同住的幼兒用藥需求，是哪個局處負責。

耿葳呼籲，確診居家照護政策上路後，要面臨的挑戰相當多，如何不讓民眾陷入恐慌、隨時掌握確診者在家的病況變化，避免有人因急速惡化，卻因為在家無法即時獲得必要的治療而造成遺憾，考驗整個市府團隊的規劃與局處間的協力調度。