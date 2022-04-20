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網紅、YouTuber「阿翰po影片」13日上傳一支扮演算命阿姨的影片，掀起全台瘋學「九天玄女」下凡，降落在「中華路二段55號」，也意外引起北市同址的一間當鋪現身回應。而在新竹市的中華路二段則是發生一起車禍，一名女騎士鬼切害男騎士摔倒，引發網友笑喊，這次九天玄女沒有降落了。

網紅阿翰扮演算命師召喚九天玄女，而影片中九天玄女在下凡降落的過程中，算命師突然說出一句「中華路二段55號，收到」，搞笑的台詞設計逗樂大批網友。（翻攝自YouTube「阿翰po影片」）

搶搭這波熱潮，YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」19日上傳一支行車紀錄器影片，車禍事發地點湊巧為這次爆紅的「中華路二段」，但事發縣市為新竹市東區，8日一名女騎士行經中華路二段時，自對向車道違規穿越分隔島，橫向行駛在對向車道，疑似欲進入巷弄中。

下秒畫面中，直行的男騎士見女騎士自左方竄出，眼看就快撞上，緊急往右側大幅度閃避，無奈最後仍被女騎士撞上，雙雙摔倒在地。影片的標題也搞笑寫下，「九天玄女沒有醬肉（降落）」。

兩名機車騎士發生車禍後，痛苦地摔倒在地。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片曝光後，迅速引起熱議，許多網友笑翻表示，「九天玄女降臨，中華路二段55號～800英呎～200英呎～擊落～擊落...」；也有網友對於女騎士的騎法感到驚嚇，「為甚麼有辦法過大馬路口這樣子騎，神風特攻隊啊？」、「這根本是自殺式攻擊吧...」、「敢這樣騎真的猛」、「聞起來像神主牌～不是九天玄女」。