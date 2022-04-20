網紅阿翰拍影片飾演九天玄女「唯一指定姐妹」算命阿姨「廖麗芳」成為爆紅話題，他稱九天玄女將會降落在「北市中華路二段XX號」，影片瞬間在網路上引起話題，臺中市政府警察局局長室及海巡署長室，也引用影片中經典對話用當作宣導用語。

台中市警察局長室在臉書粉專發文：「80英呎！50英呎！」、「降肉！」。（圖／TCPB 局長室臉書）

臺中市政府警察局局長室，也改編影片中的經典台詞，在臉書粉專PO文，「80英呎！50英呎！」、「降肉！（降落）」、「中華路二段55號就位，準備突入！」，作為關聖帝君唯一指定團隊，我們直接降落在樓頂將你逮捕，敢在台中犯罪的歹徒，不用米和鹽，從以下數據就知道運勢，運一定是走尸部，下官走米馬貴。

台中市警局表示，跟據統計，110年台中刑案發生數2萬3,062件，為近5年來最低，相較106年減少14.98％，刑案破獲率較106年增加7.96％，竊盜案發生率較106年減少35.42％破獲率增加21.06％，暴力犯罪發生率較106年減少50.27%，破獲率達100％。

《海巡署長室 Coast Guard 》也在臉書粉專發文：「800英呎、500英呎，降落、降落！」、「臺灣海峽北24.89557° 東120.64080°，收到」。（圖／海巡署長室Coast Guard 臉書）

《海巡署長室 Coast Guard》也在臉書發文：「800英呎、500英呎，降落、降落！」、還將影片內中華路二段55號改成：「臺灣海峽北24.89557° 東120.64080°，收到」、「100英呎，媽祖娘娘無邊法力，海水不可斗量之空降搜救法」。

並告知民眾，如果有一天你朋友整個人掉進海裡，這個齁，不用算命也知道，運勢絕對是「大凶」的時候，請記得手機直撥「118」，聯絡全台灣媽祖娘娘唯一指定的兄弟姐妹—「海巡」。不管你在哪裡，我們都會降落在你身邊。並逗趣在文末寫下，算命請找九天玄女唯一指定，阿翰PO影片，救命請找媽祖娘娘唯一指定 ，海巡署。