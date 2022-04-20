民進黨立委余天原本是知名歌手、主持人，2007年受到民進黨徵召在三重出馬角逐立法委員，從此一腳跨足政治圈，今(20日)據媒體報導，余天的真實存款在最新一期廉政專刊曝光，他與太太李亞萍共有存款281萬台幣，此外，李亞萍從去年8月起曾陸續匯款給余祥銓，委託兒子幫忙購買股票投資。

余天進入政治圈多年，唯獨在2012年曾在全國不分區立法委員成為「落選頭」，之後在2019年立法委員補選、2020年立法委員選舉都當選。2年前他上館長節目大談進入政壇12年的真實心聲，透露在這12年間賠了5棟房產，導致目前零房產，當時財產申報的房子也不是他的，「我沒有房子啊，房子貸款還是跟人家借的，擔保我付。」

余天一家五口。（圖／中時資料照片）

余天當時苦笑表示，其實擔任立委很燒錢，每個月只領死薪水，服務處房租也要3、4萬，還要付助理薪水，加上每個月紅、白包支出，其實相當可觀，但他不以為苦，無奈表示這是自己要走的路，再怎麼樣都要努力奮鬥，而另一半李亞萍則是常抱怨：「嫁給你真倒楣！」

據《ETtoday新聞雲》報導，監察院20日公布第186期廉政專刊，余天的財產申報到去年11月截止，和李亞萍共有存款281萬5928元，還有結婚戒指等珠寶，總價為900萬台幣，另外還有房屋貸款1286萬5268元，夫妻倆投資了兩間公司，花費390萬台幣，而在備註欄，余天提到李亞萍曾在去年8月共匯了205萬給余祥銓，請託幫忙買股票。