張庭、林瑞陽因公司涉嫌違法傳銷，遭凍結資金台幣26億，並繳回違法所得和罰款約台幣9500萬，如今連旗下96套，總價17億人民幣（約台幣79億）房產也被查封，讓夫妻倆緊急發聲明駁斥不實傳聞，如今有陸媒揭開背後內幕，指出96套房產是該公司位於上海的大樓。

林瑞陽、張庭夫婦96套房產被查封引發關注，根據《紅星新聞》報導，有權威人士指出96套房產，位於「TST庭秘密」在上海的大樓，更透露「整棟大樓都是達威爾公司的，分了96個房產本，在去年7月已被查封」，雖然產權被查封，導致不能進行交易、產權抵押，但達威爾公司仍處於正常狀態，後續就要等石家莊市裕華區市場監督管理局，做出處罰後再決定如何處理。

上海達威爾公司也委託北京市鼎恒律師事務所發聲明，強調沒有第一時間回應是遵守法律相關要求，在調查期間不得擅自公開消息，加上案件複雜，不方便回答各方問題，呼籲各大媒體不要無端猜測，未來也會持續配合相關部門調查，對於這段期間散發不實傳言的相關人士，將會追究相關法律責任。

張庭和林瑞陽去年歷經資金凍結風波後，在上個月以資本額1.3億台幣成立新公司「上海一生二科技有限公司」，董事長為林瑞陽（本名林吉榮），法定代表人為「齊冬飛」，經營範圍包括資訊科技、電腦、網路科技及文化藝術交流活動等，短短一個月內連創2家新公司，可見回血速度出乎外界想像。