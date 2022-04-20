社宅戶數越蓋越多 議員指地方生活機能跟不上。（陳偉杰提供）

國家住都中心如火如荼在各地興建社宅，新北市議員陳偉杰指出，中央規畫在淡海新市鎮興建「淡海安居」以及「淡金安居」原兩處規畫1500戶，但淡海安居近期又從840戶變更為1140戶，周邊交通建設如淡海道路中央至今無消無息，周邊還有13個建案在動，未來5年恐增加5萬人，屆時地方恐會塞到爆。

陳偉杰說，中央在新北市興建社宅，新完工有2907戶、興建中有1043戶、已決標待開工有4465戶，規畫中還有2萬1663戶，總計3萬78戶。

陳偉杰指出，地方非常歡迎社會住宅，但中央在淡海新市鎮興建的「淡海安居」以及「淡金安居」，原本規畫兩處1500戶，但淡海安居當初規畫840戶，面積7410平方公尺，但近期卻發現開發面積提升到1萬5000平方公尺，戶數也拉高到1140戶。

陳偉杰質疑，目前在「淡海安居」鄰近地區同期進行的建案還有13案，總戶數達1萬7171戶，每戶以目前平均人口2.59人來計算，再加上目前新成屋陸續移入的新住民，未來五年內至少還會增加5萬人以上。

陳偉杰強調，淡海新市鎮歡迎大量人口移入，增加地方的發展，但要注意當地機能是否跟得上人口的移入，尤其是交通。現在淡水只有台2線對外聯繫，已經每天塞車，淡北道路也不知何年何月才能動工，城鄉局應要積極跟內政部重新檢討評估。

城鄉局長黃國峰表示，變更部分還會有交通影響評估，新北市住宅需求層面不同有買也有租，希望透過總量部分滿足民眾需求。