陳姓女子今年2月在士林文林路一間飾品舖購買項鍊，但因不滿意商品找店家退換遭拒，在店家的Google評論上留言「就是淘寶貨」，同時將評價從5星改為1星，飾品店老闆控告陳女妨害名譽，檢察官認為「淘寶貨」是暗示商品為粗製濫造者，足以貶損飾品舖社會評價，依法起訴。

27歲的陳女今年2月17日，在飾品舖購買一條項鍊，佩戴後覺得不適合，想要退換商品，店員則稱，要請示老闆，並沒有立刻答應，陳女試圖要給店家施加壓力，讓退換貨更加順利，17日下午5點多，上網在店家的Google評論功能，指摘該店舖所售的商品「就是淘寶貨」。

陳女矢口否認犯罪，並稱是表達主觀感受而已。但檢察官從雙方對話、評論，認為店家澄清後，她仍回以「淘寶貨，顧名思義就是在淘寶網上購買的到的貨品......，不知您是否對淘寶網有所偏見或誤解或事件是不甚廣博」，辯稱文中所指的淘寶貨並無貶損之意。

但檢察官認為，「淘寶貨」足以暗示店舖所受的商品為仿冒品、廉價的粗製濫造者」而陳女所辯，均為強詞奪理，並濫用文雅語彙，藉以貶抑、嘲諷他人，實是毫無法治觀念，認定陳女涉犯加重誹謗罪嫌，依法起訴。