俄烏戰爭持續近2個月，西方紛紛祭出經濟制裁引發關注。台灣金融研訓院董事長吳中書表示，制裁對俄羅斯的影響不如預期，這點讓歐美國家感到震撼，這是因為俄羅斯下令能源等交易須使用盧布，並自己研發Mir支付清算系統，以及貿易順差擴大所致，但俄羅斯「怕久拖」，因一旦戰事延長，其影響也將愈大。

吳中書19日接受香港媒體《中評社》訪問表示，西方國家經濟制裁俄羅斯，並切斷俄羅斯企業與外國證券市場的連絡後，盧布如今竟不貶反升，這是因為俄羅斯總統普丁16日下令，俄企業在海外證券市場發行存託憑證強制退市，加上盧布除開戰之初幣值大貶，以及能源輸出未受阻、3月份貿易順差擴大等。

對此，吳中書分析，西方國家將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付清算系統，讓盧布不能在國際金融體系支付交換，俄羅斯反制要求能源買賣交易須用盧布，當然會引發俄羅斯金融體系運作不順。但俄方似乎早有準備，他們自己的Mir支付清算系統和中國連接（人民幣跨境支付系統CIPS），讓盧布有一個「出口」。

吳中書指出，俄羅斯的經濟狀況超乎西方國家預期，但其經濟影響究竟會不會更嚴重，則取決於這場戰爭還要持續多久。若烏克蘭要打持久戰，那不利的仍是俄羅斯，因俄方經濟體質並不健康，平均國民所得只有1萬多美元，加上財富分配不均，戰事久拖後將物價高漲、物資匱乏，民怨也會隨之升高，經濟制裁對俄羅斯的影響便將日益嚴重。