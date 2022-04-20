台鐵工會號召工會成員5月1日不加班，恐怕會影響逾9成量能，對此，勞動部部長許銘春今天表示，5月1日不加班是勞工的權利，但如何讓旅運順暢、交通部也有配套。

勞動部部長許銘春今天中午接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪。

主持人詢問台鐵員工5月1日不加班一切合法？「對」，許銘春說，交通部部長王國材也一直與工會溝通，勞動部也持續關注此事，希望雙方能夠理性。