台鐵五一休假恐沒車搭 勞長：不加班是勞工權利 15:092022/04/20 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵工會宣布5月1日不加班。(資料照/台鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵工會號召工會成員5月1日不加班，恐怕會影響逾9成量能，對此，勞動部部長許銘春今天表示，5月1日不加班是勞工的權利，但如何讓旅運順暢、交通部也有配套。 勞動部部長許銘春今天中午接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪。 主持人詢問台鐵員工5月1日不加班一切合法？「對」，許銘春說，交通部部長王國材也一直與工會溝通，勞動部也持續關注此事，希望雙方能夠理性。 台鐵5／1運能恐癱瘓 旅客退票免手續費 五一凱道千人集會 提4大訴求籲基本工資漲至28K #不加班 #五一 #台鐵工會 #勞工 #台鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵9成司機五一不加班 周五將宣布疏運計畫 10:242022/04/18 生活 頭份幼兒園順利招標 5月1日新廠商接續承攬原有課務 16:082022/04/16 寶島 蔡英文接見美議員 籲印太合作 04:102022/04/16 全球財經 交部協調疏運 客運業酸盼常想到我們 04:102022/04/16 政治要聞 台鐵工會宣戰 端午、中秋、國慶也不加班 04:102022/04/20 生活新聞 防疫優先五一不遊行！ 行動劇表訴求 14:102022/04/16 生活 五一勞動節前 侯友宜表揚新北230位模範勞工 12:392022/04/19 生活 防疫不遊行 勞團5月1日凱道演行動劇 04:102022/04/17 生活新聞 王國材千字文溫情喊話 盼挽回台鐵「五一不加班」 19:522022/04/19 生活 半導體廠留才 各顯神通 04:102022/04/20 財經要聞 對抗穆斯克惡意併購 推特祭出毒藥丸戰略 04:102022/04/17 全球財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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