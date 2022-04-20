新北中和2歲男童確診後突發重症，昨凌晨不幸離世，政府防疫措施引發多方批評。指揮中心昨(19)日深夜公告，開放輕症居隔者有緊急就醫需求，由同住親友接送或步行、自行方式前往醫院。

新北市一家三口確診，其中2歲男童無慢性病史、未接種疫苗，14日採檢確診、高燒不退，送醫當天即住進加護病房，病況快速惡化有急性腦炎併發多重器官異常，經插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療，是兒童首例重症死亡個案。

男童家人撥打1922、衛生所向外界求援，但被各單位卻互踢皮球，2至3小時後孩子失去意識，消防局才出動119協助送往雙和醫院急救，男童父母控訴自己的孩子等不到救護車延誤就醫。

有網友分析， 2歲男童到底發生什麼事，指揮官陳時中在例行記者會上說明「5點42分接到電話，6點30分回覆，7點06分出車」不覺得有延誤的地方。小孩昏迷叫救護車等了1個半小時，媒體報導男童父親的說法是「打給1922卻沒辦法做統籌，自己打地方衛生所卻打不通，再打給119一直等到晚上7點多才有救護車來將兒子送醫。」

新北市議員李坤城質詢新北市衛生局及消防局，認為這件事情你們狀況外，接到消息後已經是兩個小時的事情，我如果中和衛生所早點接到，衛生局早點讓消防局知道，整件事情不會拖延3個小時才就醫。

新北市議員戴瑋姍認為，新北市府把防疫重點錯放在「居家照護」，批評新北市長侯友宜只顧宣傳居家照護，卻忽略最重要的後送就醫機制，建議妥善建立單一窗口、救援電話，不要再讓悲劇重演。

資深媒體人趙少康在臉書批評，現在的防疫措施真的亂七八糟，要不要居隔？怎麼隔離？怎麼送醫？不要說小孩、學校不知道，就連大人都不知道。染疫男童家屬控訴，當時因尚未被匡列給予案號，所以119不能出車，無論是打給119、衛生所、衛生局或1922，都無法在第一時間給予協助，顯見包括防疫、救護跟醫療體系都出現了大問題。

台北市議員王鴻薇在臉書表達不捨，「2歲的孩子在疫情中出生，成長到死亡，何其不幸，令人哀傷！向孩子的父母及家人致哀，願不要再有孩子受到同樣的苦」。