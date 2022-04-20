《紐約郵報》（New York Post）周二報導，知情人士透露，特斯拉執行長馬斯克願意自掏腰包，砸下100億至150億美元的個人資金讓推特下市。

馬斯克目前已經成為推特的第二大股東，持有其9.1%股份。報導指出，這位億萬富豪打算在約10天內發出收購要約，且已透過摩根士丹利另籌得100億美元融資。

《紐約郵報》報導，必要時，馬斯克可能也願意動用手中持股借款，或許可再額外籌得數十億美元。

推特對此報導表示不予置評，特斯拉則尚未回應媒體置評請求。

馬斯克上周向推特提出以430億美元進行收購的提議，推特董事會隨後宣布將採用「毒丸」策略削弱馬斯克的收購能力。

路透社周一援引消息人士報導，在專門投資科技公司的私募股權投資公司Thoma Bravo表達有意參與競購後，已經有更多私募股權公司也表達參與交易的興趣。

消息人士透露，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc）考慮參與推特交易的融資案，也願意與馬斯克或任何其他競標者合作。

許多投資人、分析師和投銀專業人士都預期推特董事會將在未來幾天以「不足夠」為由，拒絕馬斯克的收購提議。

推特周二下跌4.73%，收在46.16美元，遠低於馬斯克出價的每股54.20美元。