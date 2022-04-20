台東縣今日新增21名確診者，足跡彙整表。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣公費家用快篩社區定點診所。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣公費家用快篩社區定點診所。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣今日新增21名確診者，8位男性、13位女性，CT值介於12.2至36.99之間。從疫調結果初步判定，台北活動足跡有2例，成功進香團接觸者延伸有3例、成功地區活動足跡者有12例、前往花慈照顧家人的案29378接觸者1例居隔陰轉陽、1例為10日參加登山活動因山友確診主動聯繫衛生單位安排採檢也確診，還有2例感染待釐清。

2例感染源待釐清的個案中有1例為縣府委外廠商駐點人員，同辦公室其餘3人已列居家隔離。另外，有1例確診者為今天中午緊急通報知本溫泉的某基金會社團老師因昨晚有接觸到溫泉國小7位學生（分屬3個班）及東海國中3位學生（分屬2個班），溫泉國小全校、東海國中2個班級停課至22日，該基金會所屬社團課上課地點則停止課輔10天。

台東縣政府表示，統計至今天早上縣內已有成功國小3位學生、新港國中3學生1老師、三民國小2位學生確診，加上中午接獲通知有確診者接觸的溫泉國小及東海國中（2班）。全縣目前全校停課有3國小、1國中、部分班級停課有1國中，分別停課至22日，因疫調持續進行中，是否延長停課時間將滾動式檢討另行公告。

縣府衛生局表示，日前已經針對樂膳餐廳發出104則細胞簡訊，簡訊內容要求收到的民眾前往醫院進行PCR採檢，請鄉親務必配合。衛生局補充說明，每1個公共場所足跡狀況不同所發出的細胞簡訊內容亦不相同，請鄉親一定要配合簡訊內容進行篩檢或者是自主健康監測。另外，日前至綠島旅遊的高雄確診案及花蓮1名醫院實習生原列為外縣市確診案，因該個案戶籍在台東，故改列台東確診案。