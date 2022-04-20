本土疫情持續創新高，尤其新北市今天一口氣新增822例，全國最高，新北市長侯友宜呼籲中央居隔作業系統要改善，否則民眾收到居隔書都要等3到4天。對此，指揮官陳時中表示，今早已經發文給各單位，讓疫調從4天縮短為2天，至於居隔單都已電子化，前兩天是有點Lag（意指系統卡頓），但資訊都在改進中。

新北市由於確診個案屢創全國最高，新北居隔人數達1萬6671人，對於系統爆量，侯友宜表示，面對最大的困難，就是居家隔離以及匡列過程中，通報系統上傳與核定下來有關地方用藥居隔書，系統過於繁瑣，呼籲中央簡化或是下放地方。

侯友宜表示，目前新北居隔人數達1萬6671人，還會繼續上升，基層同仁也沒能力負擔這麼大的量，同仁「電話接到哭」，中央在制度面必須重新思考，並建議中央居家隔離的疫調要改善。

陳時中表示，疫情調查本來就是「重點疫調」，相關重點疫調要求，今天早上已經發文給各單位，從之前14天，到4天，現在要求做兩天，主要是針對親密接觸者即可，至於居家隔離單已經電子化 這兩天有Lag，但資訊已經改進中。

至於新北市認為系統爆量，陳時中認為，「隔離的事情本來就是地方權責，沒有什麼要經過中央核定。」

不過，指揮中心發言人莊人祥補充表示，通常接觸者名單送到中央後，需要確認個案的電話地址是否正確，通常資料上傳後，若資料錯誤收不到，就還是要地方補起來，「資料還是要地方做對，我們才能很快把居隔單送出去」。他強調，要由地方打電話確認接觸者到底是否為本人，確認後，系統會上傳，接觸者會接到簡訊，民眾端簡訊按下是 ，就會連到電子居隔單，整個作業需要中央地方一起完成。

但聽完莊人祥的說明後，陳時中當場打斷他詢問：「居隔單是我們送出去的？你講的是對還錯？」

陳時中在台上對莊人祥說：「我還是不太了解，作業程序有這樣子嗎？地方打確認就傳給他，傳給他回報我們就去啦，你要通報我們而已啦，我們這邊不會聽他甚麼，哪裡有說我們要他找？這是他們要辦的阿！」

莊人祥則回覆，「有時候收不到，所以有的人會來問，這是為了克服資料的不對」，陳時中反駁「沒有，你沒有講清楚啦！」

之後陳時中會後特別到記者室說明，隔離單屬於地方權責，中央不會干涉，由地方主責。現在的困擾是案件數很多，進行疫調時，個案可能記憶不清，沒辦法把電話、住址說清楚，需要反覆詢問。過去案期間少，多打幾通電話還好，現在案件多，行政負擔大，隔離單的效率較低，請大家把事情說清楚，電話就不用往往返返地查，呼籲大家冷靜作答，第一次就把資料弄正確，避免對衛政體系構成負擔。

外界關注，地方上傳資料後，需不需要中央核可？陳時中表示不需要，假如他是接觸者，電話打來後，對方確認完電話號碼，資訊系統就會傳資料來，不一定要開立書面資料，接到電話就算啟動，以接電話的時間為準，除非過程需要中央核對，中央也會協助，但不需要核准和核備。

陳時中表示，有時候大家會忘記或緊張，心情紛亂，最大困難是資料不對，打過去沒有這個人，就需要回頭詢問，耗費時間。他再強調，現在個案增多，衛生人員也會受不了，希望可以重點疫調，把疫調單純化，確診者也能自主應變，自行通知，減輕人員負擔，效率也會變好。