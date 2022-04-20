第14屆草草藝術節原訂4月30日、5月1日登場，現卻因墊付案爭議和疫情嚴峻，已確定延期舉辦，圖為資料畫面。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義提供）

預計月底登場的第14屆「草草戲劇節」，今年因嘉義縣文化觀光局相關墊付案送交嘉義縣議會審議時程較晚，19日先在議會臨時會上遭多位議員砲轟文觀局草草變草率，是不尊重議會、扶植團體，並以疫情嚴峻為由，要求延後舉辦，今文觀局與主辦的阮劇團開會後，認為疫情確實存在極大變數，決議2022草草戲劇節延期，至於何時復辦？要看疫情變化。

創立於2009年的「草草戲劇節」由阮劇團主辦，是嘉義地區最大規模的民間自辦國際藝術節，去年獲文化部肯定，升級為城市型文化節慶，並補助縣府250萬元，近日縣議會開第20、21次臨時會，昨審查議案時，多位議員發現草草藝術節相關表演活動30日就要在表演藝術中心登場，但墊付案昨才進行第一次審查、表決，且臨時會29日才結束，包括詹琬蓁、林于玲、蔡奇璋、吳思蓉等人皆批文觀局不尊重議會。

詹琬蓁質疑已辦了10多年的活動，且文化部公文早在1月11日就核准，文中還要求2月21日前送議會，文觀局卻拖到活動開辦前才送「不合理」，批文觀局根本是草草了事，「議會不是縣府的配合單位」，揚言將墊付案退回，蔡奇璋懷疑文觀局不符會計程序，反問「以為穩過？」。

林于玲也說，草草藝術節規模愈辦愈大，但文觀局卻草草處理，是不尊重議會，也不尊重用心規畫活動的團體，加上疫情嚴峻，可能讓觀眾怯步，效果恐不如預期。吳思蓉也說，多年來經費審查都是文觀局說了算，議會快淪為橡皮圖章，難怪文觀局會恃寵而驕。

主持人陳柏麟數度緩頰，強調活動宣傳已發出，建議墊付案先行保留，並要求文觀局檢討內部疏失，但遭到詹琬蓁等人反彈，不得不喊中場休息，經雙方溝通後，多位議員提議延後舉辦。

由於草草戲劇節最快本周末就有工作坊舉辦，文觀局、阮劇團今緊急開會，經過一番討論，確定延後舉辦，至於何時復辦，今並未討論到。