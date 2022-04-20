母親節的腳步逐漸接近，儘管疫情升溫，但台南市政府、台南市議會20日仍共同宣布，將擴大舉辦今年的母親節慶祝活動。府會龍頭將結合學校、基金會、樂團等資源，從23日起一連3周的周末日，在市議會前廣場推出多場演唱會、音樂會、素食啤酒市集等活動，並結合街頭藝人的表演，希望讓偉大的媽媽們，歡度不一樣的母親節。

議長郭信良表示，今年府會共同主辦的「感恩慈暉情」系列活動，較去年更為豐富。雖然近來本土確診個案增加，但議會已做好防疫準備，表演者將全程戴口罩；至於需要脫口罩的演唱者，也會在表演當天先快篩，民眾可以放心前來欣賞。

市長黃偉哲也說，去年受到議長的號召，與議會合辦的母親節活動，獲得廣大的迴響，每場都有上千人參加。今年府會再度合辦活動，雖然表演節目有所不同，但對媽媽的崇敬之意卻是不變，活動更有別於傳統的模範母親表揚，提供慶祝母親節的另一種選擇，歡迎市民與媽媽一起前來看表演。

議會指出，今年的「感恩慈暉情」活動，4月23、24日先由街頭藝人打頭陣，演唱大家耳熟能詳的歌曲；4月29日至5月1日，將分別邀請慈濟高級中學、永仁高中與舞動生活舞蹈教室、奇美曼陀林樂團A團演出；4月23日至5月2日，議會大廳還有李玉婷、林宜潔等2位藝術家的《尋見》畫展；5月7、8日下午4點開始，則有崇正基金會舉辦的府城素食啤酒市集及音樂饗宴，讓大家在母親節能乘著晚風，輕鬆享受美食、欣賞音樂。