藝人薔薔（林嘉凌）2007年憑藉《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後又成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，2014年出演蔡依林的單曲《呸》MV，之後轉職Youtuber，結果因為火辣又犀利的發言重新翻紅，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，甚至先前去爬象山都被許多民眾認出來，可見人氣頗高。近日她在社交平台談起高中時被老師勸告，直接開嗆的言論引起網友討論。

薔薔今（20日）在Facebook發文，並曬出十年前和現在的對比照，她寫下「現在的我濃妝豔抹 2022，十年前的我濃妝豔抹 2012」，顯然十年過去還是保持濃妝豔抹的習慣；她回憶過去「以前高中老師一直抓我化妝，甚至給我記過，還告訴我我會後悔這樣化妝，太不珍惜自己」，從照片中可以看到學生時期的薔薔妝感偏日式，一雙水汪汪的大眼看起來很無辜，皮膚光滑健康，看起來就像洋娃娃。她坦言那位老師的女朋友是櫃姐，很希望能有一天可以不化妝，因為化妝很傷皮膚，薔薔反問「奇怪，幹嘛怕化妝，是你用的化妝品太爛吧，還是化了比不化醜，那是個人品味和層次問題」。

最後她也強調「幹嘛把他人匡架放我身上，不管幾歲，我依舊會一直濃妝豔抹」，非常做自己，而她近期的妝感偏歐美風，仍然是濃妝，卻能看出不同風格，與十年前相比差異不大，依舊非常漂亮，更有屬於自己的個人特色。

貼文一出吸引無數網友留言，「再好的化妝品也是化學物，老師用心良苦」、「都好美」、「以前是日系風格，現在是美式風格」、「卸妝步驟很重要，不然殘留在臉上的化妝品很傷皮膚」、「支持濃妝艷抹」。