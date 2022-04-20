崔始源出席《空氣殺人》VIP首映會，在紅毯跟觀眾進行互動。（采昌提供）

全球疫情尚未停歇，不過南韓政府日前已經宣佈從18日起，全面解除實施2年多的社交距離規範，不論聚會、營業時間、大規模集會活動等人數都不再受限，電影院等公共場所，更將從25日起解除飲食禁令。改編2011年轟動全韓的「加濕器殺菌劑毒害事件」的電影《空氣殺人》也搶在18日晚間，於首爾某購物中心舉辦盛大的VIP首映會，成為南韓全面解禁後的首場大型電影活動，宣告電影產業與戲院即將再現活力。

《空氣殺人》改編南韓史上最嚴重環境毒害事故，並造成超過100萬人染上肺病，更讓2萬多人因此死亡，當年甚至讓時任總統都出來公開致歉。這起事件也曾先後被電視劇《Wanted》、《偵探醫生》作為劇情題材，近期則被改編成電影登上大銀幕。也因為事件的轟動性，確實提高社會對化學產品使用的警惕，不過人們平時所不知道的化學物質還有很多。該片的出現，也再度於近期的南韓社會掀起討論，尤其疫情期間，有許多手部殺菌劑成為生活必需品，更是讓人為其中的成分感到好奇，深怕一個不小心「殺菌變殺人」。

其實電影早在5年前就結束拍攝，卻因為疫情等各種原因，延後到如今才即將上映，也算「疫情受災電影」之一。尤其這是《屏息》導演趙榮善，睽違9年所推出的編導新作，其中光是對事件的調查與驗證，就耗費6年時間，可說是歷經千辛萬苦所打造的心血之作。他受訪時分享這段籌備過程：「真的很辛苦，從選角到投資，一切都很辛苦，不過最辛苦的部分，還是這起沒有結束的事件。從2011年開始，每當事件有新事實被揭露，我都非常擔心會給受害者帶來傷害。」導演也進一步補充：「因為事件的受害情況太過龐大，無法全數透過電影拍攝下來，這讓我感到非常痛心，也擔心電影會變成加害集團去攻擊受害者的手段。越是這樣，我就越想冷靜，並努力用第三者的視角來看待受害者跟這個事件。」

電影即將在韓上映，劇組也舉辦盛大的VIP首映會，現場不僅佈置紅毯廣邀各界名人站台，粉絲們更得以近距離一窺明星們的丰采。尤其這場活動，更是南韓在睽違757天的解禁日後，首場的電影大型公開活動，顯得特別具有意義。本活動除了導演趙榮善，以及演員金相慶、李先彬、尹敬浩、徐令姬和其他演員們共同站台，撰寫事件小說的原著作家蘇在沅、「Super Junior」成員崔始源、「B1A4」成員振永、「SISTAR」前成員多順，以及演員李浚赫、朴誠雄、金英雄、金基邦、鄭昊彬等人都前來捧場站台，給足劇組面子。

導演在活動現場表示：「第一次看到這麼多觀眾，真的很緊張，電影果然還是要在電影院觀賞最有意思，請大家多多支持。」在片中飾演因不明肺病而失去家人，進而挺身而出為受害者爭取權益的男主角金相慶則表示：「這就是戲院應有的樣子，我們因為疫情很久沒有見面，但卻透過電影見面了。這部作品既有趣又有意義，希望大家多多來觀賞。」而在片中飾演剛毅律師的李先彬，也感謝地透露：「面對觀眾，我很激動，也很期待，因為是和前輩們一起認真準備的作品，希望大家都能看得開心。」而飾演男主角妻子的徐令姬，也發表久違地站在觀眾面前的感想：「走在有雄壯音樂陪襯的紅毯上，真的很緊張，和這麼多人時隔這麼久才見面，真是太高興了。」電影將在5月13日全台上映。