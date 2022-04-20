林務局今(20)日下午召開「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」修正說明座談會，該管理辦法將預告修正為「原住民族狩獵辦法」，並擬開放原民可狩獵保育類野生動物。動物立法運動聯盟今於林務局前抗議，痛批林務局自失立場，違背大法官釋憲，企圖開後門開放原民狩獵保育類野生動物。

去(110)年5月司法院大法官釋字第803號解釋，原住民族從事野生動物保育法第 21 條之1第 1項規定，基於其「傳統文化」而獵捕宰殺野生動物包含「非營利性自用」，惟除特殊例外，獵捕宰殺或利用野生動物不應包含「保育類野生動物」。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如指出，林務局擬將管理辦法修正為「原住民族狩獵辦法」，開放原民可狩獵保育類野生動物，完全喪失生態保育的立場與功能，803釋憲案大法官說明，狩獵前的申請與訂出限制是合憲的，就是要預防狩獵時過度侵犯野生動物的族群，而今天的座談會不到一周前才被通知，每人也只有2分鐘發言，根本無法嚴謹充分的逐條討論。

「站在動物保護的立場，狩獵就是殺戮」！台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，野生動物不是特定族群的私房菜，先前因尊重原住民族的立場後來走到了釋憲，釋憲結果也表示尊重原住民文化，但並不包含保育類動物，不包括在內，若族群量逾越環境容許量，處理方式有很多，但狩獵不等於保育，狩獵充其量只是野生動物利用的一種方式，不應混為一談。

林務局回應，2012年施行至今的「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」，依現行辦法規定原住民族原即可以申請利用保育類野生動物，本次修正草案並未擴大開放原住民獵捕保育類野生動物。

林務局指出，近年積極建置全台系統化野生動物監測網，並持續辦理台灣野生動物族群科學監測，可即時掌握並確保野生動物族群永續。在今年3月11日至4月12日分別於花蓮、台東、屏東、南投及新竹辦理分區說明會蒐集意見。

林務局說，將於上述多場說明會完成後，彙整參酌各界意見完成草案修訂後始進行正式法制作業，依法辦理60天期程的預告作業，再供各界表示意見，並於回應後始正式公告。