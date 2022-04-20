國民黨立委江啟臣。（本報資料照）

確診暴增「來不及通知」 陳時中：請大家自主應變

衛福部長陳時中昨說新北市染疫人數多，通知上略有延誤，請民眾「自主應變」，這說法引來網友批評。國民黨立委江啟臣也在臉書上批評，是要「自主應變」，還是要國人「自生自滅」？這不就是蔡英文總統要勞工「自立自強」的翻版？

江啟臣表示，在許多民眾的親身經歷裡，可能連跑數家藥局都找不到快篩，或連繫不上衛生單位或取得連繫後無法獲得迅速有效救助的情況。二歲男童確診染疫死亡的不幸事件，就凸顯當前1922人力配置、緊急後送機制和現行指引已無法妥善因應民眾的緊急狀況。

江啟臣指出，目前全台居家隔離人數已超過5萬4千人，面對可能繼續暴增的確診案例，蔡政府預計在一周內啟動「輕症居家照護措施」。然而相關的通報建置、關懷照護、緊急後送機制、快篩與治療藥物供給配送，以及醫療量能如何調配和相互支援。

江啟臣質疑，蔡英文跟陳時中真的準備好了嗎？還是又會像3月那份「檢驗陽性與其密切接觸者自主應變措施」一樣，寫得頭頭是道，做得丟三落四。

江啟臣批評，上個月底陳時中還有時間和心力抽空去大飯店參加小英之友會春宴的陳時中部長，如今面對自己預測將有350萬台灣人染疫的危機，更荒謬的請國人「自主應變」、待在自己想要隔離的地方！這難道是要國人「自生自滅」？這不就是蔡英文要勞工「自立自強」的翻版？

江啟臣表示，面對嚴峻的疫情，包括輕症居家照護的妥善建置、快篩試劑的普及和降價，以及當前全國家長最關心的兒童疫苗接種問題，執政者都有責任要積極應變，絕不可讓民眾自主應變來推卸政府應負的責任。