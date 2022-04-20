蔡恩雨因改編翻唱電音版流行歌曲在網路累積了高人氣。（華納音樂提供）

蔡恩雨推出全新單曲〈你不懂〉。（華納音樂提供）

蔡恩雨推出全新單曲〈你不懂〉。（華納音樂提供）

馬來西亞樂壇新星蔡恩雨，以YouTube翻唱起家，她在群眾間的高人氣獲華納音樂及鐵人娛樂關注，於今年成為旗下最備受期待的新人之一。新單曲〈你不懂〉蔡恩雨把曾遭受背叛的經歷為題，透過她極具穿透力的唱腔，讓人跟著音樂情緒既激昂又痛快。她透露感情上曾因對方不忠選擇攤牌的，笑說自己是屬於「拿得起、放得下」的類型。

蔡恩雨因改編翻唱電音版流行歌曲在亞洲爆紅，其中〈阿拉斯加海灣〉等多首翻唱更高達千萬點聽，甫宣布加入新公司後即接連推出新歌，自上個月的〈不要讓我太喜歡你〉上線至今已累積200多萬觀看，緊接著告白二部曲〈你不懂〉於今天正式推出。

蔡恩雨透露自己正是這首歌的故事主角，她表示：「曾經在好幾年前被背叛過，當時的男朋友被我抓到手機有跟其他女生的曖昧訊息，因為已經是第二次了，所以當下我決定直接攤牌。」笑說是拿得起也放得下的灑脫個性。而歌名的「你不懂」寫出了在感情關係中雙方的不理解及隔閡，蔡恩雨說：「或許就是這樣一再的疏忽對方的心情，例如不懂為什麼對方都不回訊息、為什麼要跟其他女生單獨出去卻不交代...等等；一段關係才會因此越來越疏遠，都是因為累積。」

她在錄音的時候，誠實唱出自己的心痛自白，笑說：「當時唱這首歌的感覺比較像是把曾經的怒氣發洩出來，心情反而不是想哭。」表示希望大家能聽得出歌曲是宣洩憤怒到最後釋懷原諒的感覺。蔡恩雨全新單曲〈你不懂〉全面在各大數位音樂平台上線，官方MV在「Priscilla Abby 蔡恩雨」YouTube官方頻道首播。