電動自行車兼具免考照、免加油、免牌照與燃料稅三大優勢，成為市場寵兒。中華eMOVING歡慶母親節，特別在母親節前夕為eMOVING Shine妝點「魅力紅」新車色，並推出「萬元寵愛於一車」促銷活動，即日起至5月31日購買指定車款就送「資生堂頂級萬元保養組」，完美呈現媽媽的自信美麗。

中華汽車表示，eMOVING Shine一推出就受到市場好評，今年針對女性市場特別推出了「魅力紅」新色，「魅力紅」在不同的光線照射下，呈現出不同層次的豐富度，讓車主更顯優雅及時尚，優雅美型俐落線條，僅40公斤小巧輕盈的車重，重量僅僅只有傳統油車的一半，輕盈身段在擁擠車位中也能優雅移動。

除了可以透過車輛直接充電，車廂內的鋰電池亦可帶回家中充電，5公斤的羽量級可攜式電池輕鬆抽取充電不費力，還提供電池兩年保固，不複雜、好操作、車身輕巧及好牽好騎等特性，除此之外，充滿電力僅需1.87元，換算下來平均1元可以行駛21km，對比現在持續高漲的油價，消費者更加有感。

消費者還可同步可加購菜藍、前置物盒等，讓空間運用更加豐富。無論是外出買菜代步或是悠閒的短距移動，讓媽媽也能輕鬆享受騎乘樂趣，優雅展現女性亮麗生活。即日起至5月31日購買Shine搭配政府補助及購車優惠最低只要3萬5980元，再贈價值1萬252元的「資生堂頂級萬元保養組」及15期零利率，平均每天不到100元即可輕鬆入手。