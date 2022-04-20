台中市第一警分局施姓員警日前到超商買晚餐排隊結帳，發現前名男顧客結帳額高達1萬元，警覺有異詢問得知是購遊戲點數，急忙追出，並遞出警察服務證關心，沒想到，對方竟突然崩潰大哭說：「警察，幫幫我！」，哭訴遭恐嚇要交付遊戲點數，經施阻止他交出序號，說明一切「攏是假」，是詐騙集團的詐財手法，及時阻詐。

施男在4月16日傍晚非值勤時間到超商買晚餐，排隊結帳時，意外發現收銀機小螢幕顯示前名客人消費金額高達1萬元，他直覺在超商花這麼多錢，並不單純，詢問店員得知竟是購買遊戲點數，他察覺不妙質疑可能是遭詐騙，追出大喊 ：「哩修丹幾勒」。

該名年約40歲的男客嚇一大跳，施男發現他手上的手機停留在Line的對談畫面，正準備將遊戲點數的序號拍下來傳出去，立刻遞出警察服務證表明身分，並詢問買的點數要傳給誰？沒想到，男客竟瞬間崩潰大哭說：「警察，幫幫我」。

男客說，他在網路認識女網友「丹丹」，沒想到，對方自稱是詐騙集團成員，知道他住在哪裡，要求交出遊戲點數，否則將對他不利，他驚恐萬分才到超商購買1萬元遊戲點數，急著要將序號傳給「丹丹」。

施先安撫男客情緒，說明這是詐騙集團常用手法，請他不要傳出遊戲點數序號，男客才鬆了一口氣，感謝警方阻止他被騙，守住辛苦錢，施並協助封鎖「丹丹」帳號，提醒他詐騙手法層出不窮，一定要小心提防。