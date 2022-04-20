侯友宜與社區長者一起動健康。（王揚傑攝）

新北市首創在公寓大廈設立社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，今（20）日在中和區世紀皇家社區正式掛牌運作，新北市長侯友宜親自揭牌。他表示，新北市有近萬個公寓大廈，若都能陸續納入銀髮俱樂部或社區照顧關懷據點，讓長輩在地樂活、就地安養，可以大大的減輕長照2.0社福安養機構的負擔。

世紀皇家公寓大廈管委會執行長陳世鴻表示，該社區有574戶，社區內各項體健休閒遊憩設備俱全，包含有文康室和游泳池、健身房、卡拉OK等，被譽為6星級社區，許多住戶的子女不見得會同住，像他的子女就是，10年後幾乎就成為一個大型養老院，也是最完整的社區照顧關懷據點。

侯友宜表示，新北市老年人口每年以大約3萬的速度增加，截至今年3月底已突破65萬人大關，占全市總人口16.40％，為因應高齡社會長輩的生活需求和照顧，市府重大政策提出「里里銀髮俱樂部」，將於今年6月底前達標。

侯友宜說，原銀髮俱樂部3.0申請單位為里辦公處、社區發展協會、人民團體等，去年新增納入公寓大廈管理委員會可以申辦，全市有9995處公寓大廈，世紀皇家為全國第1處申請並獲核定通過，並從銀髮俱樂部1.0逐步導入預防延緩失能課程及生理量測等，達到3.0的標準，讓銀髮長輩不用出門，就能在社區內健康促進，還能彼此相互照顧。

社會局長張錦麗表示，里里銀髮俱樂部1.0全數達標後，市府持續推動先修班，將公寓大廈管理委員會納入申辦，希望管委會運用公寓大廈內的公共空間，結合志工等資源，一起來推動各項健康促進與文康休閒活動，讓住戶長輩下樓就可以參與活動。