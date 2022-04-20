新北市2歲男童確診後，併發罷敗血症與腦幹腦炎逝世，讓不少家長超擔心，也不斷詢問什麼是腦幹腦炎？對此，兒科醫師王韋力表示，腦部分成很多部位，不管是什麼病毒感染腦部都統一稱作是腦炎，但根據感染部位不同又可細分為大腦發炎、小腦發炎與腦幹發炎，其中由於腦幹是生命中樞，掌管呼吸心跳，若發炎就會特別容易導致死亡。

兒科醫師王韋力今在臉書上發文表示，這兩天很多家長詢問什麼是腦幹腦炎？用白話文來解釋就是腦部發炎。不過，腦部又分很多個部位，包括大腦、小腦、腦幹等，而整個腦部還包著一層腦膜。

王韋力指出，嚴格來說應該是腦部是被3層包著才對，由內而外分別是硬腦膜、蛛網膜與軟腦膜，且外面還有腦脊髓液，也就是俗稱的龍骨水保護著，這也是為什麼常常要先抽腦脊髓液做檢查，所以一開始病菌入侵腦膜，會叫做腦膜炎，接下來攻擊哪個位置，就會有不同程度的腦炎。

王韋力說，大腦發炎的區域不同，可能造成智力、認知、記憶與情緒上的損傷，例如小腦發炎恐致運動能力受損，留下肢體障礙的後遺症，而腦幹發炎，因腦幹是生命中樞，掌握呼吸、心跳與血壓，所以腦幹發炎特別容易導致死亡。

王韋力提醒，除了腦膜炎雙球菌容易引發腦炎，另外一個很常引發腦幹腦炎的病毒就是腸病毒71型，因此這也是為何小朋友得腸病毒，兒科醫師都會提醒家長要小心。