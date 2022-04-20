國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長後持續行腳，除了體會通勤族的辛苦外，也透過友人協助在當地辦了「客廳會」，與在地人有更多的交流。羅智強透露，美福倉儲大火後的臭味讓周邊居民苦不堪言，甚至將該味道戲稱是「福氣」。

羅智強今（20）日在臉書表示，傾聽桃園以來已辦了3場客廳會，昨晚的客廳會是國民黨桃園市議員黃敬平協助安排，因為疫情考量的關係僅有邀請10位左右的朋友，全程也戴好口罩，透過這樣的方式來了解當地人的生活點滴。

羅智強透露，其中一位參與的民眾表示常常會到蘆竹去，直言當地的味道臭到要人命，周邊居民只能戲稱是「福氣」，且桃園市政府對待蘆竹人的態度非常消極，讓蘆竹人有苦難言，很感謝羅智強為蘆竹人請命，否則當地的聲音根本都不會被聽見。

對於自己的努力，能讓桃園市民朋友的心聲被社會大眾聽見，羅智強感到很欣慰、也很高興，說會「一步一腳印，桃園繼續行」。