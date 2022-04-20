2018年劉姓女子將自己生育的嬰兒頭部，撞擊不明堅硬表面，還餵食鎮靜安眠藥，最後她將嬰兒棄置在醫院離去，嬰兒缺氧缺血可能成為肢障、智障、癱瘓等，台灣高等法院駁回她上訴，依故意對兒童犯重傷害罪判刑5年6月，遺棄罪判刑8月。可上訴。

判決指出，劉女在2018年8月22日至25日間在她位於桃園市楊梅區之居所，徒手抓住被害人反覆搖晃，並將被害人頭部撞擊不明堅硬表面，又不當餵食嬰兒鎮靜安眠藥)，致被害人受有顱骨骨折、顱內出血、視網膜與玻璃體出血、胃潰瘍、癲癇等傷害。

25日晚間劉女發現被害人有異狀，將被害人送往桃園醫院急救，之後離去且行蹤不明，被害人經醫療中心鑑定，因續發之缺氧缺血，導致腦部、腎臟、肝臟受損，引發癲癇、意識障礙、視力不良、大腦萎縮等傷害，使之嚴重發展遲緩，而受有難以回復之重傷害。

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