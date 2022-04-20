歡慶五一國際勞動節，高雄市政府勞工局2022年推出「高雄ing 勞資win」五一系列活動，共有5場活動，4月22日即將開跑，首場舉辦「產業製程安全管理論壇暨安全健康促進展示活動」，向所有勞工朋友致敬。

高雄市政府勞工局20日在R7創藝所在展演廳舉辦記者會，介紹今年推出「高雄ing 勞資win」五一系列活動，高雄市勞工局局長周登春指出，為感謝眾多勞工朋友辛勞奉獻，舉辦一系列多元活動與服務，進而紓解勞工壓力、調劑身心。

4月22日系列活動開跑，將進行「產業製程安全管理論壇暨安全健康促進展示活動」，以產業製程安全管理論壇為主軸，結合防疫衛生、職場安全、職務再設計與健康促進相關體驗及展示。

4月23日則是在高雄都會公園舉辦「移工來趣走走，康健樂活久久」；4月30日舉辦「模範勞工(含外國人)暨績優工會表揚大會」，表揚在各領域表現優異的勞工朋友與工會團體，5月7日舉辦「勞工博物館超給力派對」，現場設計闖關兌獎遊戲，陪同小朋友闖關成功就有機會抽中勞博限量的文創品，還有勞博to-go攤車導覽，下午並將由劇團演出高雄勞博年度經典戲劇《揮灑青春～女孩站起來!》。

5月14日下午在美麗島捷運站B1，壓軸舉辦大型現場徵才活動，預計將邀請高雄科學工業園區、楠梓加工區等高科技廠商及南部五星級飯店、大型百貨量販業、餐飲連鎖業、保全與清潔支援業的各行業領域的廠商參加，提供各式的工作就業媒合機會，創造勞資雙贏，提升區域產業競爭力。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)