苗栗縣政府消防局20日上午在訓練中心舉辦火災搶救演練及裝備器材展示，期望藉由救災實境演練，讓消防弟兄有足夠能力來因應瞬息萬變的災害現場。

縣長徐耀昌、消防局長匡夢麟等人到場觀摩，並同時宣布5月1日起人力調整，原先的勤2休1制度，從1個月輪休12天、外宿1天，其他全天候執勤或待命，調整為勤1休1、月休15天，盼望提高休假日，讓消防人員有適當的休息。

匡夢麟提到，30人以上的苗栗、頭份、竹南消防分隊先行試辦，其他17個分隊則調整到輪休13天。

徐耀昌表示，縣府這幾年來戮力在人事制度上做檢討實質照顧消防員，像比如捕蜂抓蛇、設備汰舊換新、人力充實等在這些經費補助上超過10億以上，希望工欲善其事必先利其器，有好的裝備再加上精實的定訓，才能夠在現場臨危不亂。

匡夢麟說，因應大法官釋字第785解釋針對消防人員超時工作部分，消防署訂了1個計畫先從試辦開始，現階段外勤消防人員勤2休1，試辦期間勤1休1，牽涉到單位的人力及轄內狀況，目前苗栗縣針對比較大的單位如頭份、竹南及苗栗這3個比較大的分隊先行試辦。

目前其他單位還是勤2休1，業經縣長同意把原來消防人員超時可以補休的部分再多補休半天，所以對外勤消防人員1個月可以多休3天，且對消防人員來說超勤加班費也不會減少，休的部分也增加半天，相信會對消防同仁來說是一個很大的福利。

今天實境演練模擬住宅發生火災，消防局到達現場立即指派人員先行部署水線搶救，因住宅鐵門深鎖，且得知1名老翁受困屋內，消防人員以破壞器材迅速破門，由搶救人員入室搜救，運用熱顯像儀、搜索照明繩、可攜式空氣呼吸器、救援短板及多功能緊急供氣包等，快速供氣給受困民眾，並將其救出，交由救護人員進行急救送醫。

縣長徐耀昌在消防局長匡夢麟及秘書黃德興等幹部陪同下，視察火災救災實境演練，除考驗現場指揮官、消防員專業判斷與默契外，更實際展現救災情境及各式消防救災神器，除讓民眾更了解消防工作辛勞外，也提醒民眾火場逃生重要觀念。

匡夢麟最後提到，將持續改善消防廳舍11處、添購消防車輛69輛，以及各種新式救災救護器材、逐年編列消防人力、落實專業訓練等政策執行成效斐然，在縣長的高度重視下，除不斷精進消防人員器材裝備，更加在意同仁平時的訓練及演練，以做為消防弟兄強力的後盾。