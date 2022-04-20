美股四大指數周二強勢全收紅，激勵台股周三持續反彈，惟金融、電子盤中頹勢，拖累加權指數一度翻黑至16983.55點，盤中台積電(2330)率電子大軍再度翻紅，金融、生醫同樣回神，金融股更終止連黑悲情走勢，上演V字大反攻，台指期拉高結算，指標權值股尾盤集體收高，一路攀升至當日最高點收場，收復5日、10日線、17100關卡，日K拉出留有逾90點的下影線。

周三收盤，加權指數收漲155.48點或0.91%，報17148.88點，成交量2931.86億元，達到7天最高量；櫃檯指數0.74點或0.36%，報205.50點，成交量614.87億元。

竹科2奈米廠有新進展的權值王台積電(2330)收漲5元或0.88%，報570元，與聯電(2303)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等均以最高點作收。美系外資看好ABF載板需求成長，維持欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)「買進」評等，ABF載板三雄股價勁揚。高價股方面，矽力-KY(6415)、力旺(3529)、大立光(3008)、緯穎(6669)、祥碩(5269)等股同樣表現強勢，其中緯穎重返千金之上，台股再現九千金，富邦媒(8454)也翻紅收漲1.42%報998元，直逼千元。

華電(1603)觸及漲停，中電(1611)、華新(1605)等衝漲半根漲停，激勵電纜類指收漲3.67%最強；半導體、電子、金融、電子零件等均上漲逾1%，惟半導體、電子成交占比仍略降。生技股原先漲勢稍歇，不過盤中傳出確診人數再創新高，激勵快篩股、醫材股、藥局股漲勢再起，血氧機的雃博(4106)、優盛(4121)強勢拉上漲停，快篩股泰博(4736)等以及藥局股大樹(6469)、杏一(4175)等也上攻漲逾半根漲停。而航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)收斂羽翼，BDI近一周上漲3.93%，航運由散裝接棒漲，裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、慧洋-KY(2637)、台航(2617)等股價上揚，族群成交比重回到兩成。周三鋼鐵、玻陶相對黯淡收黑。

法人表示，投資人無須擔憂，盤中出現洗盤屬於正常現象，反彈力道延續。投信則表示，俄烏情勢未見明朗，通膨、縮表、升息、兩岸疫情等議題均需留意，短線市場關注美股企業財報及Fed官員談話，市場多空訊息交雜，觀望氣氛濃厚，指數未出現明顯止跌訊號之前，建議謹慎操作。據富邦期貨觀點也指出，第二季消費性電子手機、筆電等需求轉弱，預期台股短線表現空間不大，以弱勢反彈視之，投資仍宜謹慎操作。操作族群建議，台新投顧副總經理黃文清點出，周三具題材性的類股皆有發揮，如半導體上下游、電動車產業鏈等，建議投資人可逢低買進跌深電子族群、受惠疫情的生醫類股、受惠升息的金融股，以及具法說行情的高股息族群。