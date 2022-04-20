繳稅季到來，中信銀行20日宣布推出「中信卡繳稅分期、回饋任你選」活動，從2022年5月1日起至6月3日止，持「中國信託商旅鈦金卡、中國信託LINE Pay卡或中國信託中華航空聯名卡」繳綜所稅，可享現金、LINE POINTS或華航哩程最高1.6％回饋。中信卡友亦可選擇最高18期分期0利率，資金運用更有彈性。

中信銀行指出，為滿足卡友繳稅需求，中國信託銀行特別針對三張指定信用卡（含簽帳金融卡）推出刷卡繳稅回饋、分期二擇一活動，喜愛現金回饋或LINE POINTS的客戶，繳綜所稅刷中國信託商旅鈦金卡或中國信託LINE Pay卡享0.2％回饋，稅額滿新臺幣100萬元（含）以上更可享整筆0.35％回饋（每戶回饋上限為新臺幣10萬元）；另特別加碼中信銀行財富管理個人會員「首富家」（含）以上客戶，稅額滿新臺幣30萬元（含）以上享整筆0.38％回饋（每戶回饋上限為新臺幣20萬元）。

以繳稅金額新臺幣100萬元為例，卡友可獲得新臺幣3,500元現金或等值LINE POINTS，財富管理個人會員首富家以上客戶可獲得新臺幣3,800元現金或等值LINE POINTS。

此外，使用中國信託中華航空聯名卡繳稅，每新臺幣100元回饋1哩，回饋無上限，以刷卡累積回饋22,000哩為例，可兌換日本札幌來回經濟艙乙張（價值新臺幣35,000元），換算回饋率最高1.6％，哩程有效期間3年，卡友可運用繳稅快速累積哩程。

中信銀行指出，中信卡友皆可享有信用卡繳稅6期、12期或18期分期享0利率優惠，刷卡繳稅後至今年7月31日前均可設定分期。中信銀行繳稅活動官網同時提供一站式服務，整合調高額度、分期設定、繳稅辦卡需求，方便客戶隨時線上調額快速申請查詢。

中信銀行指出，繳稅季有短期資金需求的民眾，今年6月30日前申辦中信銀行信貸服務可享首期年利率0.01％優惠，營業時間內線上申請最快1小時撥款，還有機會抽中價值新臺幣9,453元的家樂福禮物卡。