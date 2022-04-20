誠信是一個人立身的根本，也是成功的基石，再小的事情答應了就應該做到。運勢命理網站「靈匣網」分享，獅子座、雙魚座、處女座、天秤座、金牛座與人交往言而有信，吃虧總會有回報。

獅子座

獅子們對於承諾看得很重要，因為他們潛意識裡認為自己是處於領導地位的，而領導者最重要的一個品質就是誠信，在一定程度上誠信就是一個人的威信，如果一個人對自己說出的話都不能負責，那怎麼能讓其他人信服自己。對獅子們來說，承諾了，即使是一件小事也必須辦到。

雙魚座

雙魚們言而有信，只要是答應了別人的事情，那就一定要完成，這時候不管其他人怎樣蠱惑他們都不管用。雙魚們還比較有犧牲精神，為了朋友、家人、愛人，雙魚們都是全心全力的付出，他們可以放棄自己的利益，因此他們的真誠打動了很多人，別人也會對雙魚真心實意，這也是雙魚們付出的回報。

處女座

處女們對待朋友真誠又真心，能為朋友兩肋插刀、赴湯蹈火，他們答應了朋友的事情就一定會完成，而且會盡力做到最好，有時候甚至會在朋友的請求之外多做幾步，他們相信幫人就要幫到底，因為那樣自己的幫助才有意義。偶爾吃點虧處女們也不在乎，他們相信只有真心換來的才是真心。

天秤座

天秤們雖說溫柔待人，但其實骨子裡是冷漠的，在幫助別人的同時，他們其實心裡渴求著別人的回報，他們也重視自己在其他人心中的形象，答應了的事情一定會完成，因為在答應之前，天秤們已經思索好了這件事會給自己帶來什麼樣的利益，在這過程中即使是吃虧他們也不在意。

金牛座

金牛們平日裡是很注重與人相處的，他們樸實，不會油嘴滑舌，給人一種很可靠的感覺，事實上金牛們也就是這樣。金牛們不善言辭，相比於說話，他們更傾向用實際行動打動人。金牛們做到了言出必行，他們不會花言巧語，對待朋友真誠，答應了事情那就要辦到。