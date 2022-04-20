星座運勢網站「星座看看」分析12星座的行動力，白羊座、雙子座、獅子座行動力很強，想做就會立刻動身，巨蟹座、處女座、摩羯座則需要經過調查和詳細規劃才肯行動，只許成功，不許失敗。

▍白羊座

白羊座行動力很強，腦中一有想法就會立刻動作，但總是三分鐘熱度，不能堅持到底。

▍金牛座

金牛座做事拖拖拉拉的，不到最後關頭就不肯動手，常常花太多時間計畫，卻遲遲不執行，許多事情就這樣無疾而終。

▍雙子座

雙子座有很高的行動力，如果有想做的事，規劃了大綱就會著手去做，細節的部份就邊做邊想，對他們來說這樣更有效率。

▍巨蟹座

巨蟹座很沒安全感，動手去做之前，會預想好各種最壞的狀況，然後準備好應對方案，等到確定沒有任何差錯才肯行動。

▍獅子座

獅子座只要面對有興趣的事情，就很有行動力，不會考慮任何後果就著手去做，誰也攔不住。

▍處女座

處女座自我要求高，只許成功、不許失敗，做事前會經過詳細的規劃，確定萬無一失才會開始行動。

▍天秤座

天秤座本性懶散，常常做了一堆計畫，卻懶得動手，覺得要犧牲時間和精力去做事，不如去玩樂還比較開心。

▍天蠍座

天蠍座只要認定這件事有意義，就算沒有具體的方案，也願意動手開始做，只要開始了就能夠堅持到底，遇到困難也不會輕易放棄。

▍射手座

射手座非常隨性，想做就會立刻去做，不會考慮可行性、是否有機會成功，中途沒動力了，或是遇到困難，也可能立刻放棄，沒有人預測他們下一步會怎麼走。

▍摩羯座

摩羯座是工作狂，但他們只肯把時間和精力花在有意義的事情上，面對所有任務，他們會先調查背景資料，列出方案，確定有利可圖才會開始動作。

▍水瓶座

水瓶座的行動力很差，許多事情只在腦中想，不肯動手做，因為他們害怕遇到挫折，沒有處理問題的勇氣，所以許多計畫都無法付諸實行。

▍雙魚座

雙魚座只要身邊有夥伴，行動力就很強，單打獨鬥他們可能很快就想放棄，不過只要有人陪在身邊，他們就具有戰鬥力，能堅持到最後。