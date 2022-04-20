落實綠色營運，永豐銀行導入電子紙節能數位廣告看板，提供客戶環保、無紙化的科技及服務體驗，即日起於分行試行導入以電子紙為核心技術的數位廣告看板取代傳統海報，節省宣傳印刷所需的紙張，也省下運輸時的能源消耗；同時，自2020年起，同樣採用電子紙技術的電子表單（eNote）已導入全台各分行，適用於臨櫃存款、匯款等業務，實踐節能減碳、友善環境，更進一步提升整體營運品質。

永豐銀行表示，電子紙節能數位廣告看板兼具低功耗環保節能與效率，除變換畫面時消耗少量電力外，影像固定時不須耗電；未來可透過虛擬機雲端中控平台管理多端點裝置，只須事先設置廣告排程輪播方式，即可推播最新產品廣告、即時資訊，省時、省力兼具環保。

此外，永豐銀行致力落實分行數位化服務，陸續推出雲端開戶、掌靜脈身分驗證系統及eNote應用；同時，透過eNote布建內部審核線上化，結合電子式傳票自動化結帳，減少表單倉儲空間需求也降低印刷、運輸成本及提升時間效益；每年節省的紙張可達約2座台北101大樓高度及千萬元成本。

今（2022）年世界地球日「投資我們的星球」（Invest in Our Planet）為主題，期望落實綠色經濟及綠色轉型發展的永續經營、建立健康的社會與環境。永豐銀行指出，旗下自2012年起積極響應綠能產業發展，配合政策推動綠色金融，包括協助企業接軌RE 100（百分之百再生能源）國際潮流、推動民間綠電交易、統籌主辦全臺最大漁電共生聯貸案，以及建構「綠能電廠資訊管理系統」且獲經濟部智慧財產局專利認證等，穩居台灣綠色金融領導業者地位，以多元面向攜手企業夥伴邁步永續金融。