本土連6日破千人確診，雙北更成為疫情重災區，一名在北市信義區百貨擔任櫃姐的林小姐表示，雖然多數人對疫情已沒有這麼恐慌，但逛街的民眾還是有明顯減少，尤其昨日才晚間7點半，信義區人車稀疏，宛如一座空城；另一名許先生也拍下信義威秀空蕩蕩的畫面，表示「有種三級警戒的即視感，捲土重來了」。

林小姐向《中時新聞網》指出，昨（19）日晚間7點半從百貨下班，平常熱鬧的信義區路上只有零星路人，車也沒幾台，只剩店家閃爍的招牌燈最醒目，她說，這波疫情與去年三級警戒相比，大部分民眾已沒有這麼恐慌，但逛百貨的人潮銳減，尤其是單日確診數連續破千例後最有感。根據她拍攝的照片來看，松壽路幾乎淨空，與以往看到車水馬龍的樣子有很大的差別。

林小姐表示，才晚上7點辦信義區就放空城。（圖／林小姐授權提供）

另一名在信義區上班的許先生，也在個人IG限時動態上傳15秒短片，只見威秀影城的中庭一片空蕩蕩，路上行人稀稀落落，令他忍不住想起去年5月全國升三級警戒的狀況，並寫下「有種三級警戒的即視感，捲土重來了」。

另一名許先生也分享昨日晚間信義威秀影城的狀況。（圖／許先生授權提供）

本土疫情不斷攀新高，指揮官陳時中也直言，今天新增2386例本土，比昨天增加4成7，增加速度快，「預計未來會有大規模展開」，不排除月底就會單日確診破萬人。