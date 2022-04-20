雄獅集團旗下欣傳媒今（20）日於誠品生活松菸店表演廳舉辦「觀光首都 台北世界好」論壇，邀請雄獅集團董事長王文傑、晶華酒店集團董事長潘思亮、中華民國無任所大使林佳龍，以跨界觀點探討疫後觀光發展及前瞻展望。王文傑強調，盼以「世界的台北」打造台北在全球觀光的重要地位。

王文傑表示，為提升台灣國際能見度，並深化國旅體驗，疫情以來親自率領公司一級主管進行超過45趟次的全台走透透考察，藉此重新審視台灣這片土地資源，疫情讓他發現，台灣的資源比他過去想的豐富許多，甚至，將改變雄獅在疫情結束之後的營運模式。同時鎖定全台交通樞紐，於南港、板橋、新烏日及新左營推出「新型態四代店」，並透過雄獅自有車隊先行、結合全台各地的大中小型車隊，與地方政府串接觀光產業資源，並加速驅動智慧觀光，擴大場域影響力及服務能量。

此外，雄獅致力於透過國內鐵道觀光，提升台灣的深度旅遊內涵與品質，由雄獅和台鐵攜手經營的美學觀光列車「鳴日號」，結合台灣在地元素的五感體驗，及車服管家、手沖咖啡、客製化鳴日餐盒等五星服務；「鳴日廚房」則以國際觀光列車為標準，打造移動的五星餐廳，讓旅客一邊欣賞台灣美麗的鐵道風光，一邊品嚐由台灣在地食材烹製的佳餚，帶來前所未見的美食旅遊饗宴，為頂級國旅市場再創新局面，期盼於國境開放之際，成為台灣國際觀光的行銷利器。

談到疫後飯店轉型，晶華酒店集團董事長潘思亮提到，自2020年初疫情爆發邊境封鎖，85％的國際住客進不來，每天人潮川流不息的台北晶華酒店、瞬間變成一座空城，營運面臨史無前例的衝擊，不過在全體員工同心協力下積極進行品牌轉型與分眾行銷，以「城市度假型酒店」的定位出發、推出結合吃喝玩樂買學的「郵輪式度假體驗」住房專案，以及「晶華美食到你家Take Regent Home」電商平台，銷售集團各酒店餐廳的招牌餐點外帶、常溫與冷凍美食禮盒、沐蘭SPA自有產品等，更經常於平台上舉辦購物節、快閃優惠、星級主廚客座…活動創造市場話題，同時加深消費者印象，成為全世界飯店產業的創新典範。

潘思亮另指出，晶華國際酒店集團向來以餐飲事業為強項之一，歷經把五星級美食與服務帶到飛機（例如華航、ANA與星宇航空）、郵輪（威尼斯號）、台北雙層觀光巴士後，台鐵「鳴日號」今年發表的台灣有史以來首個媲美米其林級的觀光火車星級餐車 －鳴日廚房，即與晶華酒店合作，晶華的美食可謂橫跨陸海空，讓觀光交通工具能以頂級精緻美食為號召，增添五星級魅力。

針對國際行銷方面，潘思亮表示台北的魅力無限，對於國際觀光客來說更是「The Hidden Secret of Asia」。台北若想成為國際觀光都市、吸引旅客多停留一晚，首要便是營造「English Friendly」英語友善環境，加強英語介面行銷城市，輔以英語社群媒體的力量創造議題。此外，他進一步建議讓台北的夜間活動更加深度與多元，例如推動Taipei Night Safari，規畫兒童新樂園、北藝中心或博物館夜遊行程，增加遊客留在台北過夜的動機，讓台北這座「豐儉由人的美食之都」形象更加深刻。